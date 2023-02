Ausraster in Supermarkt: Frau schießt mit Brokkoli um sich

In einem britischen Supermarkt kam es zu einem Ausraster. Eine ohnehin schon schimpfende Frau ging sogar so weit, dass sie andere mit ihrem Brokkoli abschoss. Das Video geht aktuell auf TikTok viral.

In England kam es mitten in einem Supermarkt zu einer Brokkoli-Schießerei. Eine Frau, die für ihre Vorstellung zu lange an der Kassa warten musste, rastete komplett aus.

Grund für die Eskalation: Ein Mann, der in der Reihe vor ihr stand, brauchte zu lange an der Kassa. Nachdem sie mit wilden Beleidigungen um sich geworfen hatte, verteidigten andere wartende Kunden den Herren.

@harnandsarn Wow she launched the broccoli right on my face!???????? We live in a society now where we are afraid to speak up it seems!! This woman was screaming & shouting at an innocent man just for going on his phone at the self check out saying he is taking too long! No body wanted to speak up to protect him, So I speak up and say calm down and get fully attacked!! This woman is an example of our society and people need to be more calm and friendly to others! Sad little life she has ???????? has to be abusive to people around her! Horrible! She thought she could boss this innocent man around! Why? She decided to target him for going on his phone and the way she was speaking to him it was not right. And I needed to speak up as I couldn't stand the way she was talking to him!! Her poor daughter too having to witness all that negativity! Disgusting behaviour ???? I'm in shock! On a Sunday afternoon and this happens!!!

"Wer hat dich gebeten, dich einzumischen?" fluchte die Frau. Ein Kunde beschloss, das ganze zu filmen. -Doch dann eskalierte die Diskussion erst recht.

"Halt die Klappe. Stört mich deine Kamera, du eingebildeter Bastard?" brüllte sie.

Die Aufnahme der Kamera schien sie so sehr zu provozieren, dass sie ihren Brokkoli in die Hand nahm und voller Wucht gegen den Kunden schoss!

Das Video geht aktuell auf TikTok viral.