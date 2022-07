Baba Vanga sagt für 2022 Alien-Invasion und Mega-Virus voraus

Die bulgarische Hellseherin Baba Vanga sorgt mit ihren Prognosen immer wieder für Aufsehen. Auch mit dem Jahr 2022 meint es die 1996 verstorbene Frau nicht gut.

Baba Vanga geriet vor allem in die Schlagzeilen, dass sie den Aufstieg des IS und die Anschläge am 11. September vorhersagte. Die Mystikerin behauptet, dass sie, nachdem sie in sehr jungem Alter ihr Augenlicht verloren hatte, ihre Fähigkeit, die Zukunft vorauszusehen, erkannte.

Vanga, die den Spitznamen "Nostradamus des Balkans" innehat, hat auch für das Jahr 2022 einige düstere Prognosen in Aussicht gestellt, welche noch auf uns zukommen sollen.

Wasserkrise: Geht es nach der Hellseherin, soll es im Jahr 2022 noch zu einer schweren Wasserkrise kommen. Die bulgarische Mystikerin behauptet, dass es aufgrund der zunehmenden Verschmutzung der Flüsse schwierig sein wird, sich mit Wasser zu versorgen, und dass die Welt von einer Trinkwasserknappheit betroffen sein wird.

Mega-Tsunami: Auch eine neue Umweltkatastrophe steht uns laut Vanga noch bevor. Die Frau, die schon den verheerenden Tsunami 2004 auf den Malediven vorhersagte, will nun auch für 2022 einen ähnlichen Tsunami erwarten. Dies soll zum Tod von Hunderten von Menschen führen.

Alien-Invasion: Die wohl skurrilste Vorhersehung ist wohl eine Alien-Invasion auf der Erde. Die Hellseherin meinte, dass ein Asteroid mit dem Namen "Oumuamua" von Außerirdischen geschickt werden wird, um das Leben auf dem Planeten Erde zu dezimieren. Sie hat auch vorausgesagt, dass Zivilisationen bis 2130 mit Hilfe von Außerirdischen lernen werden, unter Wasser zu leben.

Mega-Virus: Auch die Corona-Pandemie soll laut Vanga noch lange nicht ausgestanden sein. Laut Baba Vanga wird im Jahr 2022 ein neues tödliches Virus in Sibirien entdeckt werden.