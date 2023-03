Baby (2) an Fentanylvergiftung gestorben: Eltern verklagen jetzt Airbnb

Eine Familie aus Frankreich verklagt Airbnb, nachdem ihre 19 Monate alte Tochter während eines Aufenthalts in einer der Unterkünfte des Unternehmens an einer akuten Fentanylvergiftung gestorben ist. Es ist nicht klar, woher das Fentanyl kam.

Boris und Lydie Lavenir wohnten im August 2021 mit ihren fünf Kindern in einer Airbnb-Unterkunft in Wellington, FL. Am 6. August, dem ersten Tag ihres Aufenthalts, fand Lydie Lavenir ihre Tochter Enora "nicht ansprechbar und mit Schaum vor dem Mund" vor, wie es in einer Klage wegen widerrechtlicher Tötung heißt, die beim Palm Beach County Court eingereicht wurde.

Enora starb am 7. August 2021, und der Gerichtsmediziner stellte fest, dass sie eine "tödliche Menge an Fentanyl" im Blut hatte. Nach einer Untersuchung blieb unklar, woher das Fentanyl stammte, da es "keine Anzeichen von Betäubungsmitteln oder illegalen Betäubungsmitteln am Tatort" gab, heißt es in einem Bericht über den Vorfall.

Die Ermittler gaben an, dass einer der Bewohner des Viertels behauptete, in der Airbnb-Wohnung habe zwei Nächte vor der Ankunft der Lavenirs eine "große Party" stattgefunden. In der Klage wird behauptet, dass das Anwesen "in der Vergangenheit als Partyhaus genutzt wurde". Sie beschuldigt Airbnb, den Eigentümer des Hauses, die Hausverwaltung und einen früheren Gast der Fahrlässigkeit.