Baby kommt mit Irokesenfrisur auf die Welt

Dieses sechs Wochen alte Baby wurde mit einem natürlichen, perfekten Irokesen geboren.

Mutter Nicolle Green, 41, sagt, dass Emerson Blake Nutleys Haare im Alter von ein paar Tagen anfingen, sich aufzustellen. Seitdem sind die Locken des "Baby-Punks" noch länger geworden, trotzen aber weiterhin der Schwerkraft und stehen kerzengrade nach oben.

Nicole sagt, dass sie ständig auf der Straße von Fremden angehalten wird, die die einzigartige Frisur ihres kleinen Sohnes bewundern wollen. "Ich ging kürzlich in ein Café und sobald ich ihn aus dem Kinderwagen holte, um ihn zu füttern, kamen alle vorbei und sagten: "Oh mein Gott, schau dir seine Haare an."