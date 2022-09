Bei Auktion Haus erworben: Frau zu betrunken, um sich erinnern zu können

Eine Frau aus England war zu betrunken, um sich daran erinnern zu können, ein Haus bei einer Auktion ersteigert zu haben.

Die ganze Story begann, als sie mit ihrem Freund ein Haus in einem Vorort von Leeds besichtigte. Nach einigen Drinks in einem Nachtklub nach Feierabend gab Luana Riberia jedoch ein Gebot für das Haus ab.



Im Gespräch mit dem Daily Star sagte sie: "Ich habe mir mit einem Freund ein Haus angesehen, das zur Versteigerung stand, aber mein Freund wollte es nicht, weil es in einer rauen Gegend lag.



"Mir gefiel die Immobilie und ich dachte, sie könnte wirklich schön sein und eine gute Investition. Also ging ich in den Nachtclub, in dem ich arbeitete, blieb danach noch und betrank mich. Ich kann mich eigentlich nicht daran erinnern, aber anscheinend kam ich am nächsten Morgen nach Hause, rief den Makler an, gab ein Gebot über 20.000 Euro ab und bekam das Haus".



"Ich bin verkatert aufgewacht und mein Freund war sehr verärgert ." Für die Frau war es aber Glück im Unglück. Nach einem Jahr verkaufte die Frau die Immobilie um den doppelten Preis.