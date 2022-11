Bei diesen Geräten sollten Sie nicht den Stecker ziehen

Ein Tipp, der immer wieder beim Thema Stromsparen fällt, ist das Ziehen des Steckers bei Geräten, welche man gerade nicht braucht. Aber Vorsicht, nicht bei allen Geräten ist das sinnvoll.

Wer Strom sparen will, sollte manche Geräte eher eingesteckt lassen, als sie vom Netz zu trennen. Bei Druckern kommt es vor allem darauf an, um welche Art es sich handelt. Laserdrucker brauchen viel Strom und müssen aufgeheizt sein, um richtig zu funktionieren. Selbst ausgeschaltet können so noch, auf das Jahr gerechnet, hohe Kosten anfallen, daher kann man solche beruhigt vom Netz nehmen.

Aufpassen sollte man bei Tintenstrahldrucker, da diese nach dem "Stecker ziehen" beim Einschalten oft eine Selbstreinigung und einen Testdruck durchführen, wodurch der gesparte Stromverbrauch schnell wieder weg ist - auch Tinte spart man dadurch nicht. Laserdrucker kann man also, sofern man sie vorher ordnungsgemäß ausgeschaltet hat, vom Stromnetz nehmen, bei Tintenstrahldruckern sollte man sich vorher informieren.

Fernseher und W-LAN Router

Auch beim Fernseher kommt es darauf an, um welchen Typ es sich handelt. Bei LCD-Bildschirme kann man beruhigt den Stecker ziehen. Bei OLED-Displays sollte man hingegen aufpassen. Bei diesen leuchten nämlich alle Pixel eigenständig und ein Trennen der Stromzufuhr bedeutet, dass sich alle Pixel wieder regenerieren müssen, was eine enorme Belastung darstellt. Auf Dauer kann der Fernseher schnell kaputtgehen. Neuere Geräte haben eine entsprechende Software, welche so etwas verhindern kann. Ob der Fernseher so eine Funktion hat, kann man beim Hersteller herausfinden, dann kann man auch OLED-Schirme vom Netz trennen.

W-LAN Router nehmen keinen Schaden, wenn man sie häufig vom Strom trennt und dann wieder einsteckt. Vorsicht ist nur geboten bei den Konsequenzen, die sich daraus ergeben. Falls das Festnetztelefon über den Router läuft, ist man dort nicht mehr erreichbar. Auch Geräte, welche damit verbunden sind, können dann auf eine andere Internetverbindung zurückgreifen, wodurch hohe Kosten anfallen könnten.