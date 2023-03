Ben Affleck: Wegen diesem Film griff er zur Flasche

Ben Affleck gibt zu, dass er bei der Arbeit an diesem Filmprojekt 'zu viel getrunken' hat.

Ben Affleck hat erzählt, wie der Justice League-Film ihn dazu gebracht hat, "zu viel zu trinken". In dem 2017 gedrehten Team-Up-Film kamen alle großen Namen des DC Extended Universe auf der großen Leinwand zusammen.

Affleck behauptet, er habe während der Produktion des Films Schwierigkeiten hinter den Kulissen gehabt und verriet, dass er "zu viel" Alkohol getrunken habe und ihm klar geworden sei, dass er etwas ändern müsse.

© Warner Bros

"Das war die schlimmste Erfahrung, die ich je in einem Geschäft gemacht habe, das voller beschissener Erfahrungen ist. Es brach mir das Herz", erklärte er gegenüber The Hollywood Reporter.

Affleck fuhr fort: "Das war hart. Und ich fing an, zu viel zu trinken. Ich war zurück im Hotel in London, es war entweder das oder ein Sprung aus dem Fenster. Und ich dachte nur: 'Das ist nicht das Leben, das ich will. Meine Kinder sind nicht hier. Ich bin unglücklich".