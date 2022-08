Ben & Jerry’s schließt sich der Mission von Tony’s Chocolonely an, um Seite an Seite moderne Sklaverei und illegale Kinderarbeit in der Schokoladenindustrie zu beenden.

Noch heute werden im Kakaoanbau millionenfach Fälle von illegaler Kinderarbeit und moderner Sklaverei aufgedeckt. Besonders betroffen ist das größte Kakaoanbaugebiet der Welt, Westafrika. Die meisten Schokoladenprodukte, die es im Supermarkt zu kaufen gibt, werden noch immer unter Umständen produziert, die illegale Kinderarbeit ebenso wie moderne Sklaverei fördern. Allein auf den 2,5 Millionen Kakaofarmen in Ghana und Côte d’Ivoire arbeiten mindestens 1,56 Millionen Kinder. © Tonyschocolonely × Doch Ben & Jerry’s will diesem Phänomen jetzt den Kampf ansagen. Ben & Jerry’s möchte diese Umstände nicht mehr hinnehmen und schließt sich darum der Chocolate Love Brand, Tony’s Chocolonely, an, die seit ihrer Gründung die Mission verfolgen, Schokolade frei von Kinderarbeit zu machen, und zwar jede Schokolade weltweit. Das bedeutet: Ben & Jerry’s wird ab sofort Kakaobohnen nach den 5 Sourcing-Prinzipien der Tony’s Open Chain beziehen. Von der Ernte über die Verarbeitung bis in die Verpackung sind die Kakaobohnen dann rückverfolgbar - eine wichtige Maßnahme gegen moderne Sklaverei und illegale Kinderarbeit. Nun beginnt das Unternehmen, sein gesamtes Eis-Portfolio auf Tony’s Open Chain umzustellen. Der freiwillig gezahlte höhere Preis unterstützt unter anderem die Partnerkooperativen in Côte d‘Ivoire. Eingekauft wird direkt bei acht Genossenschaften vor Ort. Damit ist nicht nur die Herkunft der Bohnen klar, sondern auch die sozialen und ökologischen Bedingungen, unter denen die Farmer:innen arbeiten. © Tonyschocolonely × Mit fünf Prinzipien soll die faire Produktion von Schokolade ermöglicht werden. 1. 100% rückverfolgbare Kakaobohnen

2. faire Preise für Kakaofarmer:innen, die ein existenzsicherndes Einkommen ermöglichen

3. Unterstützung selbstbewusster Kakaofarmer:innen und -kooperativen

4. langfristige Partnerschaften und

5. Förderprogramme für reiche und hochwertige Ernten Zum Start der Zusammenarbeit wird es jeweils eine limited Edition geben. Ben & Jerry’s „A Chocolatey Love A-Fair“ - eine Eiskreation, die sich am Rezept von Tony’s Karamell-Meersalz Schokolade orientiert ist ab September für 6,99€ erhältlich. Tony’s Antwort folgt dann Anfang 2023 mit zwei neuen Tafeln, basierend auf Ben & Jerry’s „Chocolate Fudge Brownie“ und „Strawberry Cheesecake“.