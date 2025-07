Bereits heute bebte es: "Baba Wanga Japans" sagt Mega-Beben am Samstag voraus

Ein Erdbeben mit einer vorläufigen Stärke von 5,5 hat am Donnerstag den Südwesten Japans erschüttert.

Das teilte die japanische Meteorologiebehörde mit. Das Epizentrum des Bebens lag vor der Küste der Tokara-Inselkette in der Präfektur Kagoshima, fast 1.200 Kilometer von Tokio entfernt, so die Agentur, die hinzufügte, dass keine Tsunami-Warnung herausgegeben wurde.

Auf der Insel Akuseki wurde ein Erdbeben der Stärke 6 auf der japanischen Skala von 1 bis 7 registriert, teilte die Agentur mit.

Mega-Beben am Samstag

Brisant: Ryo Tatsuki, auch unter dem Namen "Baba Wanga Japans", sagte voraus, dass Japan nur zwei Tage später (am 5. Juli) von einem schweren Erdbeben getroffen werden soll.

Tatsuki erlangte erstmals Bekanntheit durch ihr Buch "The Future I Saw" aus dem Jahr 1999, in dem sie eine Reihe von Ereignissen korrekt vorhersagte. Zu ihren bisher eingetretenen Prophezeiungen zählen unter anderem der Tod von Freddie Mercury (genau 15 Jahre nach dem von ihr geträumten Datum), der tödliche Unfall von Prinzessin Diana, das Erdbeben von Kobe im Jahr 1995, die Katastrophe in Fukushima 2011 sowie die Corona-Pandemie.