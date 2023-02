Bereits im Wahlkampf: Trump kauft Mäci-Menüs für Polizisten und Feuerwehrleute

Der ehemalige US-Präsident Donald Trump bestellte eine "schöne Auswahl" von McDonald's für Polizisten und Feuerwehrleute von East Palestine, Ohio, und erklärte, er kenne die Speisekarte besser als jeder im Restaurant, einschließlich der Angestellten.

"Hallo, allerseits. Was ist heute Ihre Spezialität?", sagte der 76-jährige ehemalige Präsident zu der Frau, die die Kasse in dem überfüllten Restaurant in der Stadt bediente.

"Ich kenne die Speisekarte also besser als Sie. Ich kenne es wahrscheinlich besser als jeder andere hier drin", sagte Trump zu den McDonald's-Mitarbeitern, bevor er andeutete, dass er sich um die Mahlzeiten für die Polizei und die Feuerwehr der Stadt sowie für jeden im Restaurant kümmern würde. "Machen Sie es schnell für uns ... wir essen es auf dem Rückflug", bat ein hungriger Trump.Der Hintergrund: Anfang Februar war in East Palestine ein Zug mit Chemikalien entgleist und begann zu brennen. Tausende Menschen mussten evakuiert werden. Offiziell wurde keine Verschlechterung bei der Luftqualität gemessen.

Trump ist für seine Liebe zum McDonalds bekannt. Der frühere US-Präsident servierte McDonald's und eine Vielzahl anderer Fast-Food-Gerichte dem NCAA-Footballteam der Clemson Tigers während ihres Besuchs im Weißen Haus.