Ben Stiller - der zum ersten Mal in dem Film "Zoolander" von 2001 und der Fortsetzung von 2016 in der Rolle des faden Supermodels auftrat, wird wieder in die Rolle des Models schlüpfen.

Die Wiederauferstehung der Figur war für Stiller eine Selbstverständlichkeit, auch wenn es nur eine kurze im Rahmen eines Super Bowl Werbespots sein wird. In einem Interview mit CNN sagte er, dass die selbstverliebte Figur gut in den heutigen Zeitgeist passen würde. "Die Idee, dass er sich selbst anstarrt, sein Spiegelbild betrachtet und von seinem eigenen Spiegelbild fasziniert ist, ist wahrscheinlich ein wenig bezeichnend dafür, wo wir als Gesellschaft heutzutage stehen", so Stiller.



"Ich denke, im Zeitalter der sozialen Medien und der Selfies und der Besessenheit der Menschen von ihren Bildern macht er jetzt Sinn", sagte Stiller über die Titelfigur. Auch die Frage nach einem dritten Teil wurde Stiller gestellt.



"Man schließt nie etwas aus", sagte Stiller und fügte hinzu, dass es in der Tat "im Moment keine aktiven Pläne" für einen weiteren "Zoolander"-Film gibt, der dem Franchise hinzugefügt wird. In dem Werbespot soll Stiller für Pepsi Zero Sugar werben.