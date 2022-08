Betrunkene Prostituierte beißt Touristen ein Ohr ab

Horror-Erlebnis für einen Thailand-Touristen. Eine Sexarbeiterin biss einem Mann einen Teil seines Ohres ab und verspeiste es anschließend.

Einem 55-jährigen Urlauber wurde vor seinen Augen von einer betrunkenen thailändischen Prostituierten das rechte Ohrläppchen abgebissen und verschluckt. Der Angriff trug sich in Pattaya, Thailand, zu.

Kannika Kamton soll sich dem Touristen genähert haben, nachdem er in Thailand in einen offenen Bus gestiegen war. Die Sexarbeiterin soll ihre Zähne in das rechte Ohrläppchen des Mannes gebohrt haben, während die Fahrgäste entsetzt zusahen. Berichten zufolge schrie das Opfer vor Schmerzen, nachdem die Frau einen Teil des Fleisches abgebissen und verschluckt hatte.

Sie versuchte zu fliehen, bevor die Polizei gerufen wurde, aber sie wurde von den Polizisten ergriffen, nachdem sie mit Handschellen an einen Lastwagen gekettet worden war. Sie wurde dann auf die örtliche Polizeiwache gebracht, um auszunüchtern. Die Beamten verbanden das Ohr des Urlaubers, der am Rande einer stark befahrenen Straße "stark blutete", bevor er zur Notfallbehandlung ins Krankenhaus gebracht wurde.

Pattaya - auch bekannt als Sin City - ist für seine 24-Stunden-Stripclubs und Bordelle bekannt und wird daher auch als "Sexhauptstadt der Welt" bezeichnet. Mehr als eine Million Menschen strömen jedes Jahr in das Rotlichtviertel, und fast 20 % der Bevölkerung sind im Sexgewerbe beschäftigt.