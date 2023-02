Bibi Blocksberg bei 'Wer wird Millionär?'

Am Montagabend scheitert Polizeihauptmeisterin Julia Kunschner bei „Wer wird Millionär? an der 500 000 Euro Frage. In dieser geht es ausgerechnet um die Kinderserie Bibi Blocksberg!

Für Millionen Kinder war sie das Idol, die ewig 13-jährige Hexe, die auf ihrem Besen Kartoffelbrei nicht nur für viel Schabernack sorgt, sondern auch Tiere rettet und anderen hilft. -Die Rede ist natürlich von Bibi Blocksberg. Erfunden wurde die Hexe Bibi bereits 1980 von der österreichischen Autorin Elfie Donnelly (73), die außerdem auch die Schöpferin von Benjamin Blümchen ist. In ganzen 41 Bibi-Blocksberg-Folgen erzählt die Autorin die verrücktesten Geschichten über die Hexe. Aber wie viel wissen wir eigentlich wirklich über Bibi? Bibi Blocksberg wird bei „Wer wird Millionär?“ zur 500 000-Euro-Frage Am Montagabend sitzt Polizeihauptmeisterin Julia Kunschner bei Günther Jauch (66) auf dem Ratestuhl. Ganze 125 000 Euro sind ihr schon gesichert, als die 500 000-Euro-Frage zu einer Kinderfrage wurde. Denn für 500 000 Euro muss Julia richtig beantworten: Bibi Blocksberg heißt eigentlich …? Die Antwortmöglichkeiten: A) Barbara / B) Brigitte / C) Bianca / D) Beatrix Alles andere als kinderleicht Denn obwohl Julia als Kind einen ganzen Koffer voll mit Bibi-Kassetten besaß, ist sie unsicher. Barbara, so weiß sie richtig, heißt Bibis Mama. Bei den restlichen Namen allerdings muss sie raten. „Welche Hexe heißt denn Brigitte?“, wundert sie sich ungläubig. Ihr Tipp wäre „Bianca“ gewesen, doch sicher war sie nicht. Die Joker waren alle aufgebraucht, so steigt Julia aus. „Mein Ziel waren 500 000 Euro, das kann ich ja jetzt sagen. 125 000 Euro sind so viel Geld und dafür habe ich jetzt zu wenig Vermutung.“ Nicht die richtige Antwort, aber die richtige Entscheidung. Denn Bibis richtige Vorname ist Brigitte! Das wussten wahrscheinlich noch nicht einmal die größten Bibi-Fans!