Biertrinkendes Pony wird Bürgermeister von Kleinstadt

Ein Pony, welches nicht vom Bier abkann, wurde nun von den Bewohnern der kleinen britischen Stadt Cockington zum Bürgermeister gewählt.

Mehrere hundert Einwohner der Kleinstadt Cockington haben sich zusammengeschlossen, um ein Pony zum neuen Bürgermeister zu wählen. "Patrick", so der Name des Ponys, lebt in einem Pub und liebt es Bier zu trinken. Für die Einheimischen Grund genug, den Pony zu Bürgermeister-Ehren kommen zu lassen.

© MARK PASSMORE/APEX

Patrick genießt sogar das Leben einer lokalen Berühmtheit, mit einer speziellen Trinkecke ausschließlich für das Pony in seinem örtlichen Pub, The Drum. Der Besitzer brachte Patrick in den Pub, in der Hoffnung, ihn als Therapiegerät einsetzen zu können. Heute verbringt das Pony viel Zeit damit, Genesungsgruppen, Krankenhäuser und psychiatrische Kliniken zu besuchen.



Jetzt haben Hunderte eine erfolgreiche Petition unterstützt, um Patrick das Pony zum Bürgermeister von Cockington zu machen, nachdem der bisherige Amtsinhaber Don Mills 2019 verstorben ist. Die Besitzer Kirk und Hannah Petrakis fertigten für Patrick eine ganz besondere Amtskette mit Lichtern und Purple Poppy-Emblem an.

© MARK PASSMORE/APEX

Der Besitzer Kirk sagte gegenüber dem Mirror: "Wir glauben, dass Patrick The Pony Geschichte geschrieben hat, indem er der erste Pony-Bürgermeister in Großbritannien geworden ist."