'Bigfoot-Schatten' soll Beweis für Existenz sein

Ein "Bigfoot-Schatten" wurde auf Google Earth gesichtet und hat im Internet für Aufsehen gesorgt.

Diejenigen, die in der Nähe des Schattens leben, sagen, dass ihnen das Waldgebiet "unheimlich" ist. Bigfoot-Gläubige glauben, endlich einen Beweis für die Existenz des mythischen Tieres zu haben, nachdem ein "Sasquatch-Schatten" auf Google Earth gesichtet wurde.

Ein Screenshot des Schattens wurde auf der Reddit-Seite r/Bigfoot geteilt. Der ursprüngliche Poster fragte: "Möglicher Squatch?" Sie teilten auch die Koordinaten, wo der Schatten zu finden ist, die zum Uncompahgre National Forest in Colorado, USA, führen.

© Google Earth

Der spezifische Ort liegt tief in einer bewaldeten Schlucht und nirgendwo in der Nähe menschlicher Siedlungen, was ihn zu einem erstklassigen potentiellen Bigfoot-Territorium macht. Sie schrieben im Kommentarbereich, dass die dunkleren Bereiche mit den Schatten umliegender Objekte übereinstimmen" und dass das Subjekt nicht in anderen Satellitenbildern aus verschiedenen Zeiträumen auftaucht".

Eine andere Person, die behauptete, in der Gegend zu leben und mit den Wäldern sehr vertraut zu sein, sagte, sie sei in der Vergangenheit von ihnen erschreckt worden.