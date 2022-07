Nicht gerade günstig

Kunden meiden ein neues teures chinesisches Eis - nachdem sie entdeckt haben, dass es nicht schmilzt.

Der zuckerhaltige Leckerbissen namens Chicecream wurde in China erfunden und kann angeblich einer nackten Flamme eine Stunde lang standhalten. Aber nicht jeder ist von dem neuen Konzept überzeugt.

Videos, die online veröffentlicht wurden, zeigen Menschen, die Feuerzeuge und sogar eine Lötlampe benutzen, um zu versuchen, Chicecream zu schmelzen. Keine der Wärmequellen machte einen Eindruck auf die süße Leckerei, die einer offenen Flamme oder einer Stunde in einem 31 Grad-Raum standhalten kann.



Diese Zutat ist Schuld

Natürlich stellt sich die Frage was in einem Eis, das nicht schmilzt, enthalten ist. Spekulationen reichen von harmlosen Dingen bis hin zu Flammschutzmittel in der Zutatenliste.

Das Unternehmen sagt, dass ein aus Algen gewonnener Zusatzstoff - Carrageenangummi - es der Eiscreme ermöglichte, ihre Form zu behalten. Das Carrageen-Kaugummi hilft den Milchproteinen, die Stabilität zu erhalten.

Chicecream vermarktet seine neue Erfindung als "authentisch chinesisches Eis am Stiel". Ein Stick kostet 9.70€.

Lebensmittelskandale in China

Im Jahr 2019 wurde das Unternehmen wegen falscher Werbung für seine Inhaltsstoffe mit einer Geldstrafe von 1.120 GBP belegt.

China hat eine lange Geschichte von Lebensmittelsicherheitsskandalen, darunter gefälschte Eier, die wie Gummibälle hüpfen, Schweinefleisch, das blau leuchtete, und Tofu, der mit Abwasser fermentiert wurde.

Es gab sogar "Rinnenöl" - gebrauchtes Kochfett, das von Restaurants weggeworfen und an Kunden weiterverkauft wurde.