Brutal entstellt: Mann siegte trotz Horror-Gesicht bei Ohrfeigen-Meisterschaft

Bei der Sportart Ohrfeigen sich zwei Personen abwechselnd. Die Regeln für diesen Wettbewerb sind ziemlich einfach: Zwei Personen stehen sich gegenüber und schlagen sich abwechselnd die Seele aus dem Leib, bis einer von ihnen zu Boden geht.

Es ist ein einfacher, aber unglaublich schmerzhafter Wettbewerb, und dieser wurde von dem unglaublich entschlossenen Comsa Sorin bestritten, der nach so vielen Schlägen ins Gesicht brutal entstellt war. 20 lange, quälende Minuten lang wurde er immer wieder auf die Seite seines Gesichts geschlagen, das immer mehr anschwoll und immer mehr entstellt wurde, aber er ertrug die Schmerzen und besiegte schließlich seinen Gegner.

Die Zuschauer waren überwältigt von seiner unglaublichen Entschlossenheit, im Kampf zu bleiben, und sagten, dass er "alles in die Ausdauer steckt", während Conor McGregor seine "absolut großartige Technik" lobte.

This guy's face swelled like crazy and he's bleeding but he's still going, can't be too healthy pic.twitter.com/jSIae09dt2