Bub (14) stirbt nach TikTok-Challenge

Ein 14-Jähriger versuchte sich über Facetime mit seinen Freunden an der viralen "Blackout"-Challenge.

Die Blackout-Challenge kostete bereits das Leben des 12-jährigen Archie Battersbee. Der Schotte Leon Brown, 14, wurde von seiner Mutter, Lauryn Keating, in ihrem Haus in Cumbernauld gefunden. Später stellte sich heraus, dass ihr Sohn an dem Trend teilgenommen hatte, bei dem der 12-jährige Archie Battersbee eine tödliche Gehirnverletzung erlitt.

Die Blackout-Challenge, die 2008 ins Leben gerufen wurde, ist auch unter dem Namen Choking Challenge bekannt. Dabei halten die Teilnehmer so lange die Luft an, bis sie aufgrund von Sauerstoffmangel ohnmächtig werden. Dr. Nick Flynn erklärte dem Irish Examiner Anfang dieses Jahres, wie gefährlich diese Herausforderung sei.

Er sagte: "Was im Gehirn vor sich geht, ist ein Sauerstoffmangel, ähnlich wie bei Ertrinken, Ersticken oder Herzstillstand. Wenn die Sauerstoffversorgung des Gehirns länger als drei Minuten unterbrochen wird, kann es zu Hirnschäden kommen, und wenn die Sauerstoffversorgung des Gehirns länger als fünf Minuten unterbrochen wird, kann dies zum Tod führen."

© Lauryn Keating

Leons Mutter Lauryn erzählte dem Daily Record, dass ihr Sohn zum Zeitpunkt der Herausforderung mit anderen Freunden auf Facetime war. "Mein Leon dachte, dass er derjenige sein würde, der es zuerst versucht. Er und seine Freunde dachten wahrscheinlich, es sei ein Spaß und ein Scherz. Eines der Kinder, mit denen er auf Facetime war, erzählte mir, was er getan hatte. Sie sagte, sie dachten, sie würden aufwachen, aber Leon kam nicht wieder zu sich. Es ging furchtbar schief."