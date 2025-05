Bub (8) kapert Mamas Handy - und bestellt 70.000 Lutscher

Der 8-Jährige hat das Amazon-Konto seiner Mama gekapert und sich richtig ausgetobt.

Holly LaFavers aus Lexington im US-Bundesstaat Kentucky bekam wohl den Schock ihres Lebens, als sie nach Hause kam und zwei Dutzend Kisten mit Lutschern der Marke Dum-Dums vor der Tür sah.

3.700 Euro

Schnell stellte sich heraus: Hollys Sohn Liam hatte sich heimlich das Handy seiner Mutter ausgeborgt und damit auf Amazon nicht weniger als 30 Kisten Dum-Dums bestellt. In jeder Kiste befinden sich 2.340 Lutscher – Gesamtkosten rund 3.700 Euro!

„Als ich die Summe sah, bin ich fast in Ohnmacht gefallen“, sagte LaFavers. 22 Kisten hatte Amazon schon geliefert, die restlichen acht konnte die US-Amerikanerin noch stornieren.

In ihrer Not startete Holly einen Rundruf auf Facebook und konnte tatsächlich fast alle Kisten verkaufen. „Danke an alle, die angeboten haben, eine Schachtel (oder zwei) zu kaufen.“ In Zukunft wird sie aber achtsamer sein und die Einstellungen auf ihrem Handy ändern.