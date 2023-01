Bub schlief auf Schiff beim Verstecken spielen ein: Wachte in anderem Land

Der Junge, der als Fahim identifiziert wurde, reiste über 3.000 Kilometer nach Port Klang, sechs Tage lang ohne Nahrung und Wasser. Laut einem Bericht der Daily Mail vom Freitag wurde der 15-Jährige am 17. Januar von den malaysischen Hafenbehörden aufgefunden, dehydriert und nach Nahrung "schreiend".

Sein Gesundheitszustand sei stabil und erhole sich im Tengku Ampuan Rahimah Krankenhaus, wo er behandelt werde, so der Bericht. Das Hafenpersonal hatte die Entdeckung gemacht, nachdem es Klopfgeräusche aus dem Inneren des Containers gehört hatte, in dem Fahim die Reise angetreten hatte.

The boy played hide-and-seek with friends in Bangladesh, and was found in Malaysia. The child decided to climb into the container, which was later locked and loaded onto the ship. In complete darkness, without food and water, he spent six days. pic.twitter.com/IEPTUe01PU