Seit 2011 sind Bushido und Anna-Maria zusammen, heirateten 2012. Gemeinsam gehen sie durch die Höhen und Tiefen des Lebens und sind erst vor Kurzem nach Dubai ausgewandert.

Rapper Bushido ist mit Ehefrau Anna-Maria, den gemeinsamen sieben Kindern und Sack und Pack gerade erst nach Dubai gezogen.

Die Familie versucht, sich so gut es geht einzuleben. Und jetzt passiert das: „Im Moment bin ich krank und diesmal hat es mich wirklich umgehauen“, teilt Anna-Maria ihren Fans auf Instagram mit. Diese Zeilen, die sie schreibt und auch das Foto eines Rollstuhls, der, wie sie angibt, „auf längeren Wegen momentan mein Begleiter“ ist, geben Anlass zur Sorge.

© Instagram / anna_maria_ferchichi ×

„Ich bin mit ganz anderen Erwartungen in unser neues Leben gestartet und sich dann so ausgebremst zu fühlen, hat mich in ein kleines Loch geworfen“, schreibt Anna-Maria. Welche gesundheitlichen Probleme sie genau hat, dazu schreibt sie nichts.

Sie erklärt jedoch, dass das Timing gerade schlecht ist: „Wir haben ALLES, unseren kompletten Hausstand, mit allem Drum und Dran, an Freunde verschenkt. Das heißt, wir müssen hier von A-Z die Dinge neu besorgen. Haus einrichten, Schulsachen für 4 Kinder besorgen, sich um Babys kümmern, Spazierengehen, Kinder fahren, einkaufen, usw. … Kann ich alles momentan nicht. Ich habe mich soooo schlecht gefühlt, meinen Mann mit allem alleine zu lassen.“