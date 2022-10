Chihuahua bei Morgenspaziergang von zwei Hunden totgebissen

Eine verzweifelte Tierhalterin kann nicht verstehen wie ihr Chihuahua bei einem morgendlichen Spaziergang starb.

Tracey Logan, 51, aus Seacroft, Leeds, sagte, dass der Angriff innerhalb von Minuten vorbei war. Ein größerer Hund habe den kleinen Hund attackiert und ins Maul genommen. Nach der Attacke sei das Tier verstorben. "Sie war mein kleines Mädchen und ein Teil der Familie. Wir sind absolut am Boden zerstört. Alle, die sie kannten, alle unsere Nachbarn und die Leute in ihrer Hundetagesstätte, sie sind alle so erschüttert", sagte sie.

© Tracey Logan ×

"Sie war der süßeste, freundlichste und liebevollste kleine Hund. Sie war so sanft und hat keiner Fliege etwas zuleide getan oder jemanden gebissen. Es war eine Freude, sie kennenzulernen - jeder, der sie traf, liebte sie. Sie war einfach ein süßes Familientier."

"Sie war an einer ausziehbaren Leine und ich versuchte, sie von ihnen wegzuziehen", sagte Tracey. "Aber die Hunde zogen sie zurück und sie löste sich aus ihrem Halsband. Einer von ihnen nahm sie in sein Maul und schüttelte sie wie eine Stoffpuppe. Dann rannten sie beide mit ihr weg und ließen sie nicht mehr los. Schließlich brachten zwei Männer die Hunde dazu, sie fallen zu lassen, aber da war es schon zu spät und sie war bereits tot. Es ging alles so schnell, in nur ein paar Minuten war alles vorbei", so die trauernde Frau.

Obwohl sie wusste, dass Belle bereits tot war, brachte Tracey sie zum Tierarzt und meldete den Vorfall der Polizei.