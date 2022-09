Chuck Norris zu Besuch in Österreich

Der Superstar Chuck Norris residiert derzeit am Wörthersee. Mit an Bord ist seine Gattin Gena.

Der Grund für den Österreich-Besuch des Superstars ist ein brisanter. Der US-Amerikaner befindet sich mit seiner Frau Gena auf einer Kur am Wörthersee. Der mittlerweile 82-Jährige lässt es aber nicht mehr ganz so rasant, wie in seinem Action-Klassikern angehen und residiert im Wellnessresort Vivamayr in Maria Wörth.



Auf den sozialen Medien zeigte sich Norris am Wörthersse. So hätten er und seine Frau einen „außergewöhnlichen Service“ genossen. Die Behandlungen gehören „zu den modernsten, die ich jemals in der ganzen Welt gesehen habe“, so Norris.



Norris soll sich der FX-Mayr-Kur unterzogen haben. Mithilfe der Kur soll samt Tee-Fasten und einer Milch-Semmel-Kur eine Darmsäuberung erzielt werden. Fans von Österreich ist Norris auf jeden Fall geworden. Er werde "auf jeden Fall" wieder kommen.