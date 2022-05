Ein ehemaliger Disney World-Mitarbeiter verrät Codewörter, welche dort für Regelbrecher verwendet werden

Codewort "Ballon", was könnte das bedeuten?

Ein "Ballon" war eigentlich eine medizinische Situation mit Blut, wie zum Beispiel "Es gibt einen Ballon auf dem Parkplatz". Lustig war es dann, als der ehemalige Disney World-Mitarbeiter erzählte, dass sie einen Anruf mit der Aufschrift "We have a code Pooh, Piglet is on the loose". Dieser Code sei eigentlich ein Hinweis auf ein Kind, welches die Sandbox als sein öffentliches Badezimmer benutzte.