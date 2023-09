Cop hat Sex im Streifenwagen – suspendiert

Ein Polizist wurde dabei erwischt, wie er sein Dienstauto für eine schnelle Nummer nutzte.

Ein Video, das im US-Bundesstaat Maryland aufgenommen wurde, sorgt derzeit für große Empörung. Im Clip sieht man, wie ein Polizeibeamter eine Frau zuerst innig küsst und dann mit ihr auf dem Rücksitz seines Streifenwagens einsteigt.

Das Video des Polizisten in Oxon Hill wurde über 2,3 Millionen Mal auf TikTok angesehen, nachdem es vom Augenzeugen Carlos Villanueva gefilmt wurde. Was der Cop und die Frau auf der Rückbank machten, schildert ein weiterer Zeuge gegenüber US-Medien. "Wir konnten nicht glauben, was wir sahen. Das Auto begann nach links und rechts zu schaukeln." Der Vorfall habe sich „bei Tageslicht mit Kindern in der Nähe“ ereignet. Nach 40 Minuten stiegen die beiden dann wieder aus.

Die Polizeibehörde hat bereits reagiert und den Cop suspendiert. Gleichzeitig betonte man allerdings, dass der Fall noch nicht abgeschlossen sei.