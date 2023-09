Pärchen hat Sex vor riesigem Panoramafenster

Besucher eines beliebten Cafés wurden ungewollt Zeugen der heißen Nummer.

Ein Video, das mitten in Sydney aufgenommen wurde, sorgte derzeit in Australien für große Aufregung. Zu sehen ist ein Paar, das mitten am Tag vor einem riesigen Panoramafenster Sex hat.

Das Apartment befindet sich dabei in Double Bay, einem exklusiven Stadtteil Sydneys.

Da direkt gegenüber ein Café liegt, blieb die schnelle Nummer natürlich nicht unbeobachtet und so fand der Clip kurz darauf auch den Weg ins Netz. Dort empörten sich zahlreiche User über das freizügige Verhalten des Pärchens.