Darum haben männliche Mäuse Angst vor Bananen

Bei der Untersuchung der Reaktion von männlichen Mäusen auf trächtige weibliche Mäuse machten Forscher eine merkwürdige Entdeckung: Männliche Mäuse haben Angst vor dem Geruch von Bananen.

Ein Team der McGill University in Montreal, Quebec, untersuchte die Ausschläge der Stresshormonreaktionen bei männlichen Mäusen in der Nähe von spätschwangeren weiblichen Mäusen. "Männliche Mäuse zeigen Stress und stressinduzierte [Schmerzhemmung] in der Nähe von spätschwangeren weiblichen Mäusen", schreibt das Team in seinem Bericht, der in Science Advances veröffentlicht wurde.

Männliche Mäuse sind dafür bekannt, dass sie aggressiv und kindermordend gegenüber ihren Jungen sind, um ihre eigene Genetik zu schützen. Hochträchtige und säugende Mäuse - die auch ihre Jungen aggressiv verteidigen - geben chemische Stoffe ab, um die Männchen zu warnen. "Nagetiere sind auf ihren Geruchssinn angewiesen", erklärte der Hauptautor der Studie, Professor Jeffrey Mogil, gegenüber Live Science. "Urinduftmarkierungen sind gut bekannt, aber was wir hier gefunden haben, ist eine neue Botschaft, die noch nie zuvor bei Säugetieren beschrieben wurde."

Bananen steigern Stress

Die Autoren fanden heraus, dass die Verbindung n-Pentylacetat - die im Urin weiblicher Mäuse, insbesondere während der späteren Schwangerschaft und der Stillzeit, zu finden ist - eine der Chemikalien war, die bei männlichen Mäusen die stärksten Hormonveränderungen hervorrief. "n-Pentylacetat", erklärt das Team in der Studie, "ist in seiner chemischen Struktur dem Isoamyl- (oder Isopentyl-) Acetat sehr ähnlich, und beide kommen in einer Vielzahl von Früchten vor und werden zur Herstellung von Bananenöl/-extrakt verwendet."

Das Team kaufte Bananenölextrakt im Supermarkt und gab ihn in die Käfige männlicher Mäuse, um deren Stresspegel zu messen, der daraufhin deutlich anstieg. Das Team geht davon aus, dass die Stressreaktion bei den Mäusen der Stressreaktion bei einem bevorstehenden Kampf ähnlich ist.