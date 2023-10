Darum will Influencerin beim ersten Date den Kontostand des Mannes wissen

Franklyn ermutigt ihre Followerinnen, das Bankkonto des Mannes zu überprüfen, und betont, dass es nicht seltsam sei, diese Informationen beim ersten Treffen zu verlangen.

Die New Yorker Influencerin Sofia Franklyn sorgt für Schlagzeilen, indem sie bei ersten Dates die Log-in-Daten zum Internetbanking des Mannes verlangt. Sie argumentiert, dass Frauen das Recht dazu haben. Das Thema Geld beherrscht derzeit die Datingszene in New York. Die kontroverse Dating-Trainerin Ella Freimann empfiehlt Frauen, niemals auf Dates zu zahlen, da es die Pflicht des Mannes sei.

Laut Influencerin nicht seltsam

Die Idee der "50-50-Männer", die die Rechnung teilen, wird abgelehnt. Franklyn ermutigt ihre Followerinnen, das Bankkonto des Mannes zu überprüfen, und betont, dass es nicht seltsam sei, diese Informationen beim ersten Treffen zu verlangen.





Franklyn erklärt: "Ich habe einen Job und bin erfolgreich. Besonders, wenn der Mann unter 1,78 Meter groß ist, ist meine Frage nur natürlich." Ihre Follower feiern sie für ihre Aktion und sprechen von Emanzipation und Gleichberechtigung. Einige argumentieren jedoch, dass dies die Liebe und Verbindung zwischen Menschen beeinträchtigen könnte.