Zu seinem 42. Geburtstag hat sich Star-Geiger David Garrett einen persönlichen Traum erfüllt.

Er hat eine Violine des berühmten italienischen Geigenbauers Guarneri del Gesù (1698–1744) erstanden. Nur 150 bis 200 Exemplare dieses Instruments gibt es noch, Garretts stammt aus dem Jahre 1736. „Die Geige hat eine einzigartige Tonqualität– ein echter Mythos!“, schwärmt der Musiker.

"Schnäppchen"

Normalerweise bezahlt man für eine Geige von Guarneri del Gesù bis zu 14 Millionen Euro. Garrett hat seine in einem kleinen Pariser Auktionshaus für schlappe 3,5 Millionen Euro erstanden. Ein echtes „Schnäppchen“ also – und eine Wertanlage. Für den Kauf musste der Musiker einen Kredit aufnehmen, für die Anzahlung eine seiner Immobilien, einer Wohnung in New York, trennen. Diese Geige sei es ihm das alles mehr als wert, erklärt der Star-Violinist freudestrahlend.