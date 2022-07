Der Strand der gruseligen Horror-Puppen

Forscher entdecken auf einem US-Strand immer wieder gruselige Puppen.

Es ist wie in einem Horrofilm: Immer wieder werden an einen Küstenabschnitt in Texas, USA, Horror-Puppen angespült. Meeresbiologen des Reservats Jace Tunnell vor Ort posten die gruseligen Funde auf Instagram und Facebook.

Den Puppen fehlen Augen, Arme oder Beine. Aufgrund der Witterung sind sie zum Teil mit Algen oder Muscheln bewachsen.

Woher die Horror-Puppen kommen, konnte laut The "Worth Sat-Telegram" noch nicht festgestellt werden. Klar ist allerdings, dass in dieser Region extrem viel Müll angespült wird. Darauf wollen die Forscher aufmerksam machen.