Diese 10 Google Tricks sollte jeder kennen

Google bearbeitet inzwischen über fünf Milliarden Suchanfragen pro Tag und hat einen Marktanteil von fast 93 %, doch viele "geheime" Tricks der Suchmaschine sind nicht allen bekannt.

Seit seiner Gründung im Jahr 1998 hat sich das Unternehmen mit einem Marktanteil von 92,8 % zur Nummer eins unter den Suchmaschinen entwickelt. Heute ist Google nicht nur als Suchmaschine bekannt, sondern bietet auch Analysetools, Karten, Shopping, Videos (YouTube) und Nachrichten. Das in Kalifornien ansässige Unternehmen verfügt aber auch über zahlreiche geheime Funktionen, die spannendsten Tricks gibt es hier.

Dinosaurier: Kaum etwas ist so ärgerlich wie die Meldung "Verbindung zum Internet nicht möglich" in Chrome. Um sich die Zeit zu vertreiben, bis die Verbindung wieder hergestellt ist, hat Google eine Lösung gefunden. Wenn du die Leertaste drückst, kommst du bald in ein Spiel, in dem ein Dinosaurier über Hindernisse springt.

Kevin Bacon: Googeln Sie '[Prominente] Bacon-Nummer', und es wird Ihnen angezeigt, wie weit dieser Prominente und Kevin Bacon voneinander entfernt sind.

Rückwärts-Suche: Wenn Sie ein Bild haben, das Sie überprüfen oder zu dem Sie weitere Informationen finden möchten, können Sie es einfach in eine Google-Suche ziehen. Daraufhin werden ähnliche oder doppelte Bilder angezeigt.

Zeitreise: Wenn Sie Lust auf eine Zeitreise in die Vergangenheit haben, geben Sie "Google im Jahr 1998" ein und sehen Sie, wie das Internet vor 24 Jahren aussah, als das Unternehmen gegründet wurde.

Rolle: Wenn Sie "do a barrel roll" eingeben und dann auf "Suchen" klicken, dreht sich die Webseite in Anlehnung an die Star Fox-Serie von Nintendo um 360 Grad. Sie können den gleichen Effekt erzielen, indem Sie zweimal "z oder r" eingeben und dann auf "Suchen" klicken.

Timer: Wenn Sie sich selbst daran erinnern müssen, eine andere Aufgabe zu erledigen, geben Sie "Timer einstellen für z. B. fünf Minuten" ein, und die Suchmaschine zeigt einen Timer am oberen Rand des Bildschirms an und informiert Sie, wenn er abgelaufen ist.

IP-Adresse: Ihre IP-Adresse ist Ihr eindeutiger Code, der angibt, wo sich Ihr Gerät befindet. Wenn Sie Ihren Code wissen wollen, googeln Sie einfach 'What's my IP'.

Würfeln: Wenn Sie keine Würfel finden können und ein Brettspiel oder sogar ein Casinospiel spielen möchten, hilft Ihnen Google weiter. Geben Sie einfach "Würfeln" ein.

Schwerkraft: Wenn Sie auf der Startseite "Google Gravity" eingeben und dann auf "I'm feeling lucky" klicken, wird der Text auf der Seite wie von der Schwerkraft angezogen.