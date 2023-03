Diese Frau bekommt im Schlaf einen Orgasmus

Die Frau sprach über das Buch "The Happy Vagina Book", das sich mit den Mythen rund um die weibliche Anatomie beschäftigt.

Im Gespräch mit ihrem Co-Moderator und Freund Michael Douglas gab die ehemalige Big Brother-Moderatorin in England zu, dass sie regelmäßig zum Höhepunkt kommt. McCall sagte: "Ich hatte schon einen Orgasmus im Schlaf - mehrere. Das ist großartig!".

"Dieses Buch kann man in die Hand nehmen, weglegen, eine Seite lesen und es ist immer etwas dabei, das sehr hilfreich ist. Es geht um alles, was Frauen und ihre Vagina und ihre Fruchtbarkeit betrifft - alles, was mit Sex zu tun hat, es gibt eine ganze Menge über Sex und die Arten des Orgasmus."

Die Frau sprach auch über die körperlichen Veränderungen aufgrund der Wechseljahre und der Hormonersatztherapie. "ch fühlte mich nicht wie ich selbst. Ich erinnere mich, dass ich mich selbstbewusster und unbeholfener fühlte, als ich es normalerweise tun würde. Und ich wachte mitten in der Nacht auf, und die Laken waren klatschnass. Ich hatte das Gefühl, mein ganzer Körper hätte sich in eine Pflaume verwandelt."