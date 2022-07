Diese Frau ist die älteste Flugbegleiterin der Welt

Bette Nash feiert in diesem Herbst ihr 65-jähriges Jubiläum als Flugbegleiterin.

Mit 86 Jahren ist die American Airlines Flugbegleiterin Bette Nash laut Guinness World Records die älteste und dienstälteste Flugbegleiterin der Welt. Nash begann 1957 mit dem Fliegen und wird in diesem Herbst ihr 65-jähriges Jubiläum feiern.

Aufgrund ihres Dienstalters kann sich Nash jede Flugroute aussuchen, ihre präferierte Wahl ist oft New York-Washington-Boston. Nash bevorzugt diese Strecke, weil sie so jeden Abend zu Hause bei ihrem behinderten Sohn sein kann, um den sie sich bis heute kümmert.

Nash erinnert sich an ihre Anfänge zurück. "Man musste eine bestimmte Größe und ein bestimmtes Gewicht haben. Früher war das schrecklich. Wenn man ein paar Pfund zugenommen hatte, musste man sich ständig wiegen, und wenn man so blieb, wurde man von der Gehaltsliste gestrichen", sagte Nash. Nash begann bei Eastern Airlines zu fliegen und landete über eine Reihe von Fusionen, darunter mit Donald Trumps Fluggesellschaft in den späten 1980er Jahren, bei American Airlines.

An die guten, alten, Zeiten erinnert sie sich gerne zurück. ""Wir verteilten Zigaretten und Streichhölzer... während des Fluges, nach dem Essen, ging ich mit Kent's und Marlboros herum", sagte sie anlässlich ihres 60-jährigen Dienstjubiläums gegenüber WJLA. Nash nimmt immer noch regelmäßig an Flugbegleiterschulungen gemäß den Vorschriften der Federal Aviation Administration teil.