Diese Frau ließ ihren Hund grün färben

Ashley Spielmann brachte ihren Zwergschnauzer zum Hundefriseur, um ihn umzufärben.

Eine Hundebesitzerin ist in die Kritik geraten, nachdem sie ihr Haustier grün färben ließ. Der arme Zwergschnuazer wurde auf diese Farbe gefärbt, da das "Frauerl" wollte, dass das Tier wie der Grinch aussieht. Als Ashley den dramatischen Look auf TikTok postete, wurde sie von Tierfreunden kritisiert und der Tierquälerei beschuldigt.

"Wenn dein Hundefriseur deinen Hund in einen Grinch verwandelt", postete sie Bilder von Rizzo vor und nach dem Färben seines Fells. Während Ashely überglücklich über seinen festlichen Look war, sagten die Zuschauer auf TikTok, dass sie "Mitleid" mit dem Hund hätten. Rizzo bekam seinen Kopf, seine Beine und seinen Schwanz in grüner Farbe gefärbt und seinen Körper in Rot, um ein Weihnachtsmannkostüm vorzutäuschen.

© mondaygray/Twitter

"Armes Ding, sieht aus, als würde es ihm nicht gefallen", bemerkte ein anderer und ein dritter kommentierte: "Ich hasse so etwas. Es ist ja nicht so, dass der Hund seine Zustimmung gibt! Manche Leute sollten keine Haustiere haben", so ein Nutzer.