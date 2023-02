Diese Frau versteckt sich hinter der Siri-Stimme

Die Frau, die der Original-Siri ihre Stimme geliehen hat, sagt, dass sie damals keine Ahnung hatte, dass ihre Stimme für die Funktion verwendet werden würde.

Susan Bennett arbeitete 2005 noch nicht einmal als Synchronsprecherin, sondern bekam ihre größte Rolle ganz zufällig. Sie arbeitete in einem Musikstudio in Atlanta, als ein Schauspieler nicht auftauchte, was dazu führte, dass sie den Job bekam, um für eine Softwarefirma aufzunehmen.

Im Gespräch mit Insider sagte sie: "Ich bin durch Zufall zum Voiceover gekommen. Ich habe früher Jingles für Werbespots gesungen und in ein paar Studios in Atlanta gearbeitet. Eines Tages, als ich dort aufnahm, tauchte ein Synchronsprecher für einen anderen Werbespot nicht auf. Als wir mit dem Lied fertig waren, sagte der Studiobesitzer: 'Susan, du hast keinen Akzent. Komm her und nimm diese Kopie auf.' Es lief gut, ich bekam einen Gesangslehrer, und das war der Anfang von allem."

Susan fuhr fort: "Ich machte die Aufnahmen, die schließlich für den berühmten persönlichen Assistenten verwendet werden sollten. Aber damals hatte ich noch keine Ahnung. Ich dachte, das Skript würde aus normalen IVR-Sprüchen bestehen, wie 'Danke für den Anruf' oder 'Bitte wählen Sie die Eins'.

"Stattdessen musste ich unsinnige Sätze lesen wie 'Kuhzug in der Schlepperhütte heute' oder 'Sagen Sie heute Schichtwechsel' - sie versuchten, alle Lautkombinationen der Sprache zu erfassen. "Ich habe vier Stunden am Tag, fünf Tage die Woche, den ganzen Juli lang von zu Hause aus aufgenommen. "Die ersten hundert Aufnahmen waren vielleicht lustig und interessant, aber danach wurde es ziemlich anstrengend.

Da ihre Arbeit vor der Einführung des persönlichen Assistenten von Apple stattfand, wurde sie nie von Apple bezahlt