Diese Hautcreme lockt Spinnen an

Aufregung um eine Hautcreme. Nach dem Auftragen sollen Spinnen besonders wild auf Menschen sein, die die Creme aufgestrichen haben.

Sephora-Kunden warnen Nutzer der Creme vor dem Kauf der hautberuhigenden Sol de Janeiro Delícia Drench Body Butter, da sie angeblich unheimlich große Spinnentiere anlockt, die in einigen Fällen Jagd auf den Träger machen.

Forscher wie Dr. Jerome Rovner, Biologieprofessor an der Universität Ohio, widersprechen diesen Behauptungen jedoch: Solange keine weiteren Studien durchgeführt werden, sollten die wenigen anekdotischen Berichte der letzten Zeit als Zufälle betrachtet werden", so Rovner weiter.

"Es ist zu beachten, dass Wolfsspinnen mit Beginn der kälteren Jahreszeit in Häuser einwandern, um Schutz zu suchen, so dass es zu erwarten ist, dass sie in letzter Zeit vermehrt in Häusern zu sehen sind", so Rovner.