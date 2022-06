Festivals sind der Inbegriff von Frühling und Sommer. Doch auch gerade Krankheiten breiten sich auf den Massenevents oft rasend aus.

Festivals bergen die üblichen Gesundheitsrisiken, die mit großen Menschenansammlungen ausgehen. Gerade da Festivals hauptsächlich im Sommer und im Freien stattfinden, ist die Wahrscheinlichkeit einer Übertragung gering. Dennoch gibt es immer noch eine große Anzahl von Erregern, vor denen man gewappnet sein sollte.

Die hohe Zahl der fäkal-oralen Übertragungen und die mangelnde Hygiene bilden den Nährboden für Bakterien. Um einer Infektion vorzubeugen, sollten Sie nach der Benutzung von Festivaltoiletten und vor dem Essen oder Trinken immer Händedesinfektionsmittel verwenden.

Zu den von Musikfestivals gemeldeten Krankheiten gehören unter anderem:

Influenza (Grippe)

Masern

Mumps-Virus

Geschlechtskrankheiten

Norovirus

Sexuell übertragbare Infektionen (STIs) oder sexuell übertragbare Krankheiten (STDs) sind auf Festivals weit verbreitet. Einige Veranstaltungen bieten sogar VIP-Zugang für diejenigen, die sich bei ihrer Ankunft einem STI-Test unterziehen, wie das Byron Bay Musikfestival in Neuseeland. Auch Personen mit Sonnenstich oder dramatischen Sonnenbrand sind auf Festivals keine Seltenheit.

"Sonnenbrand ist ein offensichtliches Risiko – halten Sie immer einen Hut bereit, tragen Sie regelmäßig Sonnenschutzmittel auf und erliegen Sie nicht der Versuchung, ohne Hemd in die Sonne zu gehen", so die Patienteninformation des englischen Festivals in Glastonbury.