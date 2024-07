Diese reflektierenden Rentiere sollen Unfälle verhindern

Dabei geht es um die reflektierenden Geweihe der Rentiere, die in der Dunkelheit leuchten und so das Risiko von Verkehrsunfällen drastisch verringern sollen.

Ein majestätisches Geweih, das bei Dunkelheit hell leuchtet, mag wie eine Szene aus einem Fantasy-Film erscheinen, hat aber einen ernsten Hintergrund. Jedes Jahr verlieren in Finnland zwischen 3.000 und 4.000 Rentiere ihr Leben bei Verkehrsunfällen. Um diese traurige Statistik zu verbessern, bemalen Rentierhalter in Lappland im Winter die Geweihe ihrer Tiere mit reflektierender Farbe.

Finland's painting reindeer antlers with glow-in-the-dark reflective spray to help prevent car crashes! #abroads pic.twitter.com/I593dRLZTZ