Diese 'Vegane Fleischerei' bietet Blutwurst ohne Blut an

Blutwurst ohne Blut, Fleischwurst ohne Fleisch und Käse ohne Kuhmilch. In dieser "veganen" Fleischerei ist dies die Realität.

Die Neuheit bekommen Gäste in Dresden präsentiert. Hier eröffnete die erste "vegane" Fleischerei der Welt. "Unser Ziel ist primär, dass weniger Menschen Fleisch essen und stattdessen vegane Produkte konsumieren“, sagt Nils Steiger. Er ist einer der Gründer der "veganen Fleischerei". Auf die Idee kamen die vier Männer, da sie den Fleischgeschmack mochten, nicht aber mit den Konsequenzen von Tiertötungen konfrontiert werden wollten.

Vorbild ist ein ähnlicher Laden in London. "Ich wollte unbedingt auch in Dresden solche Produkte einkaufen können. Ging aber nicht. Deshalb mussten wir es selbst machen“, sagt Steiger. Um selbst die Produkte herzustellen, fehlte dem Mann auch das Know-how, also schloss er sich mit einem Starkoch zusammen, um die Produkte zu realisieren.

70 Prozent der verkauften Produkte werden selbst produziert, die restlichen 30 Prozent eingekauft. Unter der breiten Palette an Angeboten gibt es Sauerbraten, Aufschnitte, Rouladen, Gulasch, Soljanka sowie diverse Käsesorten.