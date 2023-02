Diesen 'gruseligen' Fund machte Frau unter ihrer Couch

Während eines Filmeabens verlor eine Mutter ihre Fernbedinung. Nachdem sie alle Orte abgesucht hatte, entschied die Frau an einer 'ungewöhnlichen' Stelle nachzusehen.

Der kuriose Fund begann mit einem unspektakulären Filmabend. Doch auf einmal war die Fernbedienung wie von Erdboden verschluckt, die Frau sah überall nach, konnte sie aber nirgendwo finden. Nachdem Kacie überall nachgesehen hatte, war für sie wohl klar: Es kann nur mehr einen Ort geben, an der die Fernbedienung liegen würde. Und den Moment filmte eines ihrer Kinder mit dem Handy mit.

"Wenn du nach der Fernbedienung suchst und am Ende eine Notoperation an deinem Sofa durchführst", schreibt Kacie. Mit einer Rasierklinge schneidet sie die Rückseite der Couch auf und entdeckt dort zwar keine Fernbedienung, dafür aber allerlei Spielzeug, Kabeln und Müll. "OMG!! Das ist ekelhaft", sagt sie im Clip. "Habe den schrecklichsten Abgrund gefunden, den 13 Jahre Kinder-Aufziehen fabriziert hat", so die Frau abschließend. Eine passende Fernbedienung war übrigens auch unter der "verlorenen" Sachen.