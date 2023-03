Dieser Flughafen wurde zum besten der Welt gewählt

Der Flughafen Singapur Changi wurde von Skytrax auch in diesem Jahr wieder zum besten Flughafen der Welt gewählt.

Der Flughafen Singapur Changi wurde in diesem Jahr von Skytrax zum besten Flughafen der Welt gewählt und eroberte damit erneut den ersten Platz zurück, nachdem er in den letzten Jahren auf den zweiten Platz zurückgefallen war.

Der südostasiatische Flughafen, der für seine ausgefallenen Aktivitäten vom Schmetterlingsgarten bis zur Kletterwand bekannt ist, wurde 2023 zum zwölften Mal zum besten Flughafen der Welt gewählt, nachdem er diesen Titel 2021 und 2022 vorübergehend an den Hamad International Airport in Katar verloren hatte, so die Skytrax World Airport Awards. Das Crowne Plaza Changi Airport Hotel erhielt außerdem zum achten Mal in Folge die Auszeichnung für das beste Flughafenhotel.

"Diese Anerkennung ist eine große Ermutigung für unsere Flughafengemeinschaft, die in den vergangenen zwei Jahren fest zusammengestanden hat, um die Herausforderungen von Covid-19 zu meistern", sagte Lee Seow Hiang, der Chief Executive Officer der Changi Airport Group, in einer Erklärung.

Dies sind laut Skytrax die 10 besten Flughäfen der Welt im Jahr 2023: