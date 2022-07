Mit der Serie Game of Throne wurde sie zum Weltstar, doch nun offenbart der Weltstar, dass sie zwei Aneurysmen überstand.

Der "Game of Thrones"-Star hat über die Operationen gesprochen, die sie nach den schrecklichen Ereignissen in den Jahren 2011 und 2013 während der Dreharbeiten für die HBO-Hitserie erhalten hat. Emilia Clarke überstand beide Operationen, verlor aber einen Teil ihres Gehirns. Ein Hirnaneurysma ist eine Ausbuchtung in einem Blutgefäß im Gehirn, die, wenn sie platzt, tödliche innere Blutungen verursachen kann.



In der BBC-Sendung Sunday Morning sagte sie: "Der Teil meines Gehirns, der nicht mehr nutzbar ist – es ist bemerkenswert, dass ich in der Lage bin, zu sprechen, manchmal sogar wortgewandt, und mein Leben ganz normal zu leben, ohne dass es irgendwelche Auswirkungen hat. Auf die Frage, ob sie einen Scan ihres Gehirns gesehen habe, sagte Emilia: "Da fehlt eine ganze Menge, was mich immer zum Lachen bringt.



Clarke litt infolge der unter Aneurysmen unter "unerträglichen Schmerzen" und wiederholtem Erbrechen. Clarke hat ihre Erfahrungen genutzt, um anderen zu helfen, und hat seitdem SameYou ins Leben gerufen - eine Wohltätigkeitsorganisation, die sich für einen gleichberechtigten Zugang zur Unterstützung bei der Genesung von Hirnverletzungen einsetzt. In der Serie "Game of Thrones" verkörpert Clarke Daenerys Targaryen.