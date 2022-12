Dieser Kerzenständer soll die Form eines Penisses haben

Die Journalistin Julia Reinstein teilte mit ihren 33.000 Twitter-Followern einen Menora-Kerzenhalter, der im Vorfeld des jüdischen Chanukka-Festes im US-Geschäft Target verkauft wurde. Doch bei der Produktion dürfte den Verantwortlichen wohl ein kleiner Fehler unterlaufen sein, denn für viele Twitter-User sieht der Löwe eher aus wie ein männlicher Penis.

this is a real menorah currently being sold at Target……….I am WHEEZING pic.twitter.com/op9LMoCcfy