Dieser Mann macht sich selbst zum Alien

Ein Mann hat es sich zur Mission gemacht, sich in einen "schwarzen Alien" zu verwandeln und hat nun ein seltenes Foto geteilt, das zeigt, wie er früher aussah.

Dabei beginnt er, mehr "menschliche" Elemente in seinen kontroversen Look einzubauen.

Mann will zu "schwarzem Alien" werden

Die meisten von uns haben schon einmal ihre Haare gefärbt oder vielleicht auch schon das ein oder andere Piercing bekommen. Und da Tätowierungen heutzutage nicht mehr das Stigma tragen, das sie einst hatten, war es noch nie einfacher, mit eben jenen Körpermodifikationen zu experimentieren.

Ein Mann jedoch hat die Grenzen der Kreativität weit überschritten, um seinen Traum zu verwirklichen, das zu werden, was er einen "schwarzen Alien" nennt. Anthony Loffredo ist im Internet bekannt für seine extreme Interpretation der Idee "Mein Körper ist eine Leinwand". Der 35-Jährige dokumentiert seine Transformation auf seinem Instagram-Account, der mittlerweile über 1,3 Millionen Follower hat.

Was die Eingriffe angeht, die Loffredo vorgenommen hat, wäre es einfacher zu fragen, was er nicht gemacht hat. Seine Haut ist mit schwarzer Tattoo-Tinte bedeckt, er hat sich einen Teil der Nase amputieren lassen, Implantate eingesetzt, um die Textur seiner Haut zu verändern, und mehrere Finger entfernt.

Sogar seinen Penis hat er geteilt. Es ist also sicher zu sagen, dass der Franzose sehr engagiert ist, seine außerirdische Vision zu verwirklichen.

Vom Durchschnittsmann zum Alien

Loffredo hatte jedoch nicht immer ein so auffälliges Aussehen. Gelegentlich teilt er auf Social Media frühere Fotos von sich. Auf einem Instagram-Foto zeigte er einen Vergleich zwischen sich jetzt und in seinen Zwanzigern – und der Unterschied ist schockierend.

© Instagram/@the _black_alien_project

Er kommentierte den Beitrag mit den Worten: "Früher nannten mich Männer verrückt; aber die Wissenschaft hat uns noch nicht gelehrt, ob Wahnsinn nicht das Erhabene der Intelligenz ist... ob alles Tiefgründige nicht aus einer Denkkrankheit kommt."

Vor seinen zahlreichen Veränderungen hatte Loffredo kurze dunkle Haare und braune Augen. Er sah auch nicht allzu anders aus als der durchschnittliche Mann auf der Straße. Wenn sein Ziel mit dem Projekt "schwarzer Alien" darin bestand, auf jede erdenkliche Weise herauszustechen, ist ihm das definitiv gelungen.

Rückkehr zu menschlichen Elementen

In den letzten Jahren hat Loffredo jedoch beschlossen, seinem Aussehen mehr menschliche Aspekte zu verleihen. In einem separaten Beitrag enthüllte er, dass er sich entschieden hat, seinen Bart und seine Augenbrauen wachsen zu lassen. Es scheint auch, als hätte er den blauen Effekt auf seinen Zähnen aufgegeben, die weniger gefeilt aussehen als zuvor. "Von jung und hässlich zu alt und süß Glow Up 2 Jahre", fügte er in der Bildunterschrift hinzu.

Was den Grund für seine extreme Transformation betrifft, so erklärte Loffredo, dass er seine Reise im Alter von 27 Jahren begonnen hat und dass das Projekt ihm geholfen hat, das Leben zu verstehen. "Es fühlt sich sehr gut an. Es lässt mich mehr wie ich selbst fühlen", sagte er. "Ich vergleiche mich mit denen, die in einem Körper geboren wurden, der nicht ihrer war."