15.000 Euro teures Kostüm

Es gibt Hunde, es gibt Menschen und dann gibt es Menschen die sich als Hund verkleiden und damit ihren Lebenstraum erfüllen können - zum Beispiel der Twitter-User mit dem Pseudonym @Toco_eevee.

Auf Twitter und auf YouTube veröffentlicht der Mann aus Japan Videos in denen er sich in seinem Hundekostüm zeigt. Auf den ersten Blick sieht es aus als würde ein echter Collie sich am Boden wälzen, Pfote geben und mit einem Ball spielen. Um dieses Ergebnis zu erzielen, gab @Toco_eevee ganze 15.000 Euro für das perfekte Kostüm aus. Schon seit seiner Kindheit wünschte er sich ein Tier zu sein. Jetzt kann er seinem Traum nachgehen.

Anonymität im Hundekostüm

Im echten Leben zeigt sich der Mann hinter den anonymen Social-Media Profilen nicht im Hundekostüm, da er zu viel Angst vor eventuell verurteilenden Meinungen seiner Freund:innen und Kolleg:innen hat.

Reaktionen des Internets

Die Videos von @Toco_eevee haben inzwischen eine große Anzahl an Social-Media User:innen erreicht. Die Meinungen sind gespalten. Manche bewundern den Mann im Hundekostüm, manche reagieren wütend oder sogar abwertend.