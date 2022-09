Dieser Mega-Star wird die Super Bowl Halftime Show rocken

Rihanna hat nach wochenlangen Spekulationen bestätigt, dass sie die Super Bowl Halftime Show 2023 sein wird.

Die 34-Jährige kündigte den Mega-Auftritt mit einem Instagram-Posting an, in dem sie einen Football in die Höhe streckt. Die NFL, Roc Nation und der neue Sponsor der Halbzeitshow, Apple Music, teilten ebenfalls die Nachricht, dass Rihanna für den weltberühmten Auftritt im State Farm Stadium gebucht wurde.

© Getty ×

Die Nachricht von Rihannas Auftritt kommt nur wenige Tage, nachdem die NFL bestätigt hat, dass Apple Music Pepsi als neuen Partner für die Show abgelöst hat. Das Finale des Super Bowls findet am 12. Februar in Glendale, Arizona, statt.

"Wir sind stolz darauf, Apple Music als unseren neuen Partner für die kultige Super Bowl Halftime Show in der NFL-Familie willkommen zu heißen", sagte Nana-Yaw Asamoah, SVP of Partner Strategy bei der NFL, in einem Statement.