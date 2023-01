Dieser Parkplatz kostet unfassbare 70.000 Euro

Die zwei Meter breite Parklücke ist so schmal, dass der Fahrer nur eine Tür öffnen kann.

Die Boutique-Immobilienagentur Nicolas Van Patrick verkauft den Stellplatz, der sich in einer Gemeinschaftsgarage in Knightsbridge im Westen Londons befindet. Bilder des winzigen Platzes zeigen, dass ein Auto gerade noch in die schmale Lücke von 5,5 Metern Länge passt.

© Nicolas Van Patrick / SWNS

Der Raum ist so eng, dass der Fahrer gezwungen wäre, auf den Beifahrersitz zu klettern um auszusteigen. Knightsbridge ist als Tummelplatz der Reichen und Berühmten bekannt. Hier befindet sich das noble Kaufhaus Harrods, und ein durchschnittliches Reihenhaus wird für rund 4,5 Millionen Pfund verkauft.

Zusätzlich zu dem Preis von 70.000 Euro fallen pro Quartal 369,46 Euro an Servicegebühren an, was 1.477,84 Euro pro Jahr ergibt.