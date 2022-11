DIESER Supersportwagen steht seit zwei Jahren vor demselben Hotel

Ein rosafarbener Sportwagen, der vor dem Londoner St. Pancras Renaissance Hotel geparkt ist, gibt Rätsel auf.

Das Rätsel um einen teuren rosafarbenen Sportwagen, der noch immer nicht von seinem Platz gefahren ist, gibt den Einwohnern seit fast zwei Jahren Rätsel auf. Der rosafarbene McLaren 570s steht seit fast zwei Jahren vor dem St Pancras Renaissance Hotel in London und ist nun auf Google Maps zu sehen, berichtet MyLondon.

Das Fahrzeug hat so viel Aufsehen erregt, dass ein TikTok-Video erstellt wurde, in dem die Frage gestellt wird, warum das Auto immer noch an derselben Stelle steht. Das Video wurde von einem Nutzer namens SoggySpin4ch gepostet, der fragte: "Wann wird sich dieses rosa Auto bewegen? Dieses Auto steht schon die ganze Pandemie über hier".

Warum das Auto immer auf dem gleichen Platz parkt, ist unklar. Eine Theorie besagt, der McLaren sei einfach immer wieder auf denselben Platz gestellt worden. Eine andere Theorie besagt, ein Angestellter des Hotels besitze den Supersportwagen.