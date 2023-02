Dieses Gemälde zeigt Alterungsprozess beim Vorbeigehen

In dem Kunstwerk, das in den sozialen Medien viral geworden ist, altert das Gesicht einer Frau um viele Jahre, wenn man ein paar Schritte in die entgegengesetzte Richtung geht.

Obwohl Cadenas seine Karriere als Künstler erst in seinen Dreißigern begann, führten ihn seine Neugier und Experimentierfreude schnell dazu, seine eigene, unverwechselbare Technik zu entwickeln. Inspiriert von Klappbildern, die er als Kind auf Karten gesehen hatte, kam dem Künstler die Idee, diesen Effekt in seinen Ölgemälden nachzuahmen. Mit Hilfe eines Spritzbeutels, der eigentlich zum Verzieren von Torten gedacht ist, erzeugt der Künstler vertikale Rillen auf der Leinwand, um ein Relief zu schaffen, auf dem er zwei separate Bilder erzeugen kann. Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Sergi Cadenas (@sergi.cadenas) Jedes Motiv in Cadenas' Gemälden kann einzeln betrachtet werden, indem man das Kunstwerk einfach von der einen oder anderen Seite betrachtet. Bewegt man sich beim betrachten des Bildes jedoch von der einen auf die andere Seite verändert sich das Bild jedoch. Die Frau ist dann nicht mehr ein junges Mädchen, sondern altert in sekundenschnelle. Laut der Galeria Jordi Barnadas ist Sergi Cadenas einer der weltweit führenden Künstler im Bereich der optischen Kunst, und seine Gemälde befinden sich im Schweizer Museum Porrentruy Optical Art (POPA).