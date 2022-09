Dieses Getränk bezeichnete der Papst als 'das echte heilige Wasser'

Die niemals veröffentliche Aussage des Papstes bei einem Treffen mit der verstorbenen Queen Elizabeth II erheitert die Gemüter.

Der Moment der Erheiterung fand bereits vor einigen Jahren statt, erreicht aber erst jetzt die Öffentlichkeit. Das vom Vatikan zensierte Material war für einen BBC-Dokumentarfilm über Seminaristen am päpstlichen Schottenkolleg in Rom bestimmt.

Dokumentarfilmregisseur Tony Kearney beschreibt die Szene wie folgt: "Als sie ihm die (Whisky)-Flasche reichten, hielt er sie hoch und sagte: 'Questa e la vera acqua santa', was so viel heißt wie 'Das ist das echte Weihwasser'. Was den konkreten Whisky betrifft, auf den er sich bezog, so handelte es sich um eine Flasche Oban von der Westküste Schottlands.

Sowohl die Queen als auch Prinz Charles sollen die Aussagen von Papst Franziskus zum Lachen gebracht haben. Der Papst dürfte einem edlen Tropfen nicht abgeneigt sein, bekam er doch immer wieder Destillationen geschenkt.

Der Papst ist auch nicht wählerisch, wenn es darum geht, woher der Whisky kommt, den er erhält. Im Jahr 2018 postete der Bourbon-Fanatiker Pater Jim Sichko ein Bild von sich, auf dem er dem Papst eine Flasche des begehrten 23 Jahre alten Pappy Van Winkle Bourbon-Whiskeys schenkt.